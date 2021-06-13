Українець не знає смаку поразок

Боксер із Намібії виявився "міцним горішком" для нашого бійця. Поєдинок між Олегом Малиновським та Натаніелем Какололо був головним боєм вечора. Протистояння перевершило усі очікування прихильників боксу.

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Фанати побачили 10-раундовий двобій. Суперник із Намібії показав солідний рівень боксу та неабияк полоскотав нерви українців. Потужні удари залишили слід на обличчі Малиновського. Олег здобув перемогу у титульному бою лише за суддівськими записками – 97:93, 95:95, 97:93.

Як бачимо, що перевага українського боксера була мінімальною. А один із рефері й взагалі розписав за своїми підрахунками нічию. Ця звитяга стала для українця вже 28-ю на професійному рингу. Малиновський завоював пояс WBO Intercontinental у напівлегкій вазі. Після поєдинку Олег подякував усіх фанатам за підтримку та пообіцяв не зупинятись на досягнутому.

Для Малиновського це був перший бій з березня, коли він технічним нокаутом переміг грузина Гіоргі Гачечіладзе. Українець залишився непереможеним боксером.