Малиновский вошел в топ-3 лучших украинских бомбардиров: кто впереди
Источник:24 канал
"Украинское дерби" в рамках итальянского чемпионата между Аталантой Руслана Малиновского и Специей Виктора Коваленко завершилось победой хозяев 5:2.
Коваленко вышел в составе Специи с первых минут и результативными действиями не отметился, а вот Малиновский, которого выпустили на замену во втором тайме, забил из-за пределов штрафной.
Как это было Малиновский забил в ворота Специи Коваленко: видео фирменного гола украинца
Когда судья уже готовился прибавить несколько минут к игре Аталанты и Специи, Малиновский принял мяч слева от Мюриэля на линии штрафной и без промедлений пробил с коронной левой по центру. Кипер Специи Иван Проведель мяч отбил, но прямо в собственный левый нижний угол.
Видео гола Малиновского
Малиновский в топ-3 бомбардиров
Это третий мяч для украинского полузащитника в этом сезоне. Кроме того, у Руслана теперь четыре голевых действия, поскольку в недавней игре с Сассуоло он записал на свой счет ассист.
Для Руслана этот гол стал 19-м в чемпионате Италии. При этом 12 мячей украинец забил ударами из-за пределов штрафной. По этому показателю за три неполных сезона он уступает только Лионелю Месси, на счету которого 18 подобных голов.
Самые результативные украинцы в топ-чемпионатах
- Андрей Шевченко (Милан, Челси) – 136 голов (274 матча)
- Андрей Воронин (Боруссия М, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герта, Фортуна) – 53 (182)
- Руслан Малиновский (Аталанта) – 19 (83)
- Александр Заваров (Ювентус, Нанси) – 17 (118)
- Сергей Ребров (Тоттенхэм, Вест Хэм) – 10 (59)
- Андрей Ярмоленко (Боруссия Д, Вест Хэм) – 10 (73)
- Евгений Коноплянка (Севилья, Шальке) – 10 (89)
- Юрий Максимов (Вердер) – 9 (69)
- Виктор Скрипник (Вердер) – 7 (138)
- Владимир Лютый (Дуйсбург, Бохум) – 6 (39)