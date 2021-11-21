Коваленко вышел в составе Специи с первых минут и результативными действиями не отметился, а вот Малиновский, которого выпустили на замену во втором тайме, забил из-за пределов штрафной.

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Когда судья уже готовился прибавить несколько минут к игре Аталанты и Специи, Малиновский принял мяч слева от Мюриэля на линии штрафной и без промедлений пробил с коронной левой по центру. Кипер Специи Иван Проведель мяч отбил, но прямо в собственный левый нижний угол.

Видео гола Малиновского

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Это третий мяч для украинского полузащитника в этом сезоне. Кроме того, у Руслана теперь четыре голевых действия, поскольку в недавней игре с Сассуоло он записал на свой счет ассист.

Для Руслана этот гол стал 19-м в чемпионате Италии. При этом 12 мячей украинец забил ударами из-за пределов штрафной. По этому показателю за три неполных сезона он уступает только Лионелю Месси, на счету которого 18 подобных голов.

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