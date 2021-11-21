Коваленко вийшов у складі Спеції з перших хвилин і результативними діями не відзначився, а ось Малиновський, якого випустили на заміну у другому таймі, забив з-за меж штрафного.
Як це було Маліновський забив у ворота Спеції Коваленка: відео фірмового голу українця
Коли суддя вже готувався додати кілька хвилин до гри Аталанти та Спеції, Маліновський прийняв м'яч ліворуч від Мюріеля на лінії штрафного майданчика і без зволікань пробив із коронною лівою по центру. Кіпер Спеції Іван Проведель м'яч відбив, але прямо у власний лівий нижній кут.
Відео голу Маліновського
Маліновський у топ-3 бомбардирів
Це третій м'яч для українського півзахисника цього сезону. Крім того, у Руслана тепер чотири гольові дії, оскільки в недавній грі з Сассуоло він записав на свій рахунок асист.
Для Руслана цей гол став 19-м у чемпіонаті Італії. При цьому 12 м'ячів українець забив ударами з-за меж штрафного майданчика. За цим показником за три неповні сезони він поступається лише Ліонелю Мессі, на рахунку якого 18 подібних голів.
Найрезультативніші українці в топ-чемпіонатах
- Андрій Шевченко (Мілан, Челсі) – 136 голів (274 матчі)
- Андрій Воронін (Боруссія М, Кельн, Баєр, Ліверпуль, Герта, Фортуна) – 53 (182)
- Руслан Малиновський (Аталанта) – 19 (83)
- Олександр Заваров (Ювентус, Нансі) – 17 (118)
- Сергій Ребров (Тоттенхем, Вест Хем) – 10 (59)
- Андрій Ярмоленко (Боруссія Д, Вест Хем) – 10 (73)
- Євген Коноплянка (Севілья, Шальке) – 10 (89)
- Юрій Максимов (Вердер) – 9 (69)
- Віктор Скрипник (Вердер) – 7 (138)
- Володимир Лютий (Дуйсбург, Бохум) – 6 (39)