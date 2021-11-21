Коваленко вийшов у складі Спеції з перших хвилин і результативними діями не відзначився, а ось Малиновський, якого випустили на заміну у другому таймі, забив з-за меж штрафного.

Як це було Маліновський забив у ворота Спеції Коваленка: відео фірмового голу українця

Коли суддя вже готувався додати кілька хвилин до гри Аталанти та Спеції, Маліновський прийняв м'яч ліворуч від Мюріеля на лінії штрафного майданчика і без зволікань пробив із коронною лівою по центру. Кіпер Спеції Іван Проведель м'яч відбив, але прямо у власний лівий нижній кут.

Відео голу Маліновського

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Це третій м'яч для українського півзахисника цього сезону. Крім того, у Руслана тепер чотири гольові дії, оскільки в недавній грі з Сассуоло він записав на свій рахунок асист.

Для Руслана цей гол став 19-м у чемпіонаті Італії. При цьому 12 м'ячів українець забив ударами з-за меж штрафного майданчика. За цим показником за три неповні сезони він поступається лише Ліонелю Мессі, на рахунку якого 18 подібних голів.

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