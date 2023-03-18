Марсель досрочно активировал опцию выкупа Малиновского, – СМИ

Французский клуб продолжает "охотиться" за ПСЖ в борьбе за чемпионство Лиги 1. "Провансальцы" идут вторыми, уступая действующему лидеру французского первенства 10 очков.

Руслан Малиновский, перебравшийся в Марсель на правах аренды из итальянской Аталанты, уже внес определенный вклад в нынешний результат команды. Украинец стал подлинным усилением для "провансальцев".

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Стал усилением для Марселя

По информации издания, украинский полузащитник убедил французский клуб, досрочно активировавший обязательный выкуп контракта футболиста.

Ранее сообщалось, что Малиновский обойдется Марселю в 13 миллионов евро, включая бонусы.

Вроде бы единственным препятствием такой активации выкупа мог быть разве что вылет подопечных Игоря Тудора из Лиги 1. Однако в сезоне-2022/2023 "провансальцам" уже точно не грозит, клуб уверенно идет на вершине турнирной таблицы.

Недавно сам Руслан рассказывал об одной из причин, убедившей его перейти в этот французский клуб. Также украинец назвал цель команды в текущем сезоне.

Кратко о переходе Малиновского в Марсель