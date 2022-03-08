Малиновский стал лучшим игроком февраля в Серии А: видео мощного удара украинца

Полузащитник национальной команды Руслан Малиновский был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Италии. Также отметил гол украинца в ворота Ювентуса.

Малиновский присоединился к команде Аталанты в начале февраля. До этого игрок пропускал матчи из-за положительного теста на коронавирус и дисквалификацию.

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В феврале украинец сыграл во всех четырех поединках Серии А. Руслан только однажды отличился голом в чемпионате Италии.

В матче против Ювентуса Малиновский забил ударом с дальней дистанции.

В итоге этот гол сочли лучшим в феврале. К тому же, украинца признали лучшим футболистом в Серии А в этом месяце.

Для Малиновского это уже вторая награда в Серии А. В последний раз его наградили премией лучшего в мае 2021-го.

В феврале Руслан отметился дублем в поединке Лиги Европы против Олимпиакоса.

Видео удара

В чемпионате Италии Малиновский отличился шестью голами и отдал два ассиста. Еще три мяча украинец забил в еврокубках.