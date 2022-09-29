Сборная Украины во время жеребьевки отбора на Евро-2024 будет в третьей корзине. Наша команда имела шанс попасть во вторую корзину. Но для этого нужно было побеждать Шотландию в матче 27 сентября, чего не удалось сделать.

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Это может значительно усложнить сборной Украины выход на чемпионат Европы 2024 года. Ведь из первой и второй корзины могут выпасть довольно сложные соперники. Отчасти этого удалось избежать, если бы Украина сама была во второй корзине.

Руслан Малиновский усматривает и определенную возможность для нашей команды, если ей выпадут сильные соперники.

"Лучше играть с более сильными. Даже в чемпионате Италии лучше играть с Миланом, Ювентусом, Интером, чем с Удинезе или слабее. Потому что большие команды... у них больше квалификации в атаке, но они дают больше пространства. Поэтому ничего страшного", – убежден Руслан Малиновский.

Один из потенциальных соперников сборной Украины – сборная Италии. Эта команда находится в первой корзине, поэтому может выпасть в соперники украинцам. Кроме того, это действующий чемпион Европы. И именно в Италии выступает Малиновский за Аталанту.

"С Италией у меня двойная мотивация. Я уже четвертый год играю в Италии, поэтому мне было бы интересно попробовать свои силы против Италии", – рассказал Малиновский.