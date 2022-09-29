Збірна України під час жеребкування відбору на Євро-2024 буде у третьому кошику. Наша команда мала шанс потрапити у другий кошик. Але для цього треба було перемагати Шотландію у матчі 27 вересня, чого зробити не вдалося.

Детальніше Визначились кошики при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024: де Україна і хто можливі суперники

Це може значно ускладнити збірній України вихід на чемпіонат Європи 2024 року. Адже з першого та другого кошика можуть випасти доволі складні суперники. Частково цього б вдалося уникнути, якби Україна сама була в другому кошику.

Натомість Руслан Маліновський вбачає і певну можливість для нашої команди, якщо їй випадуть сильні суперники.

"Краще грати з сильнішими. Навіть в чемпіонаті Італії краще грати з Міланом, Ювентусом, Інтером, аніж з якось Удінезе чи слабшими. Тому що великі команди... у них більше кваліфікації в атаці, але вони дають більше простору. Тому нічого страшного", – переконаний Руслан Маліновський.

Один з потенційних суперників збірної України – збірна Італії. Ця команда перебуває у першому кошику, відтак може випасти в суперники українцям. Окрім того, це чинний чемпіон Європи. І саме в Італії виступає Маліновський за Аталанту.

"З Італією в мене подвійна мотивація. Я вже четверти рік граю в Італії, тому мені було б цікаво спробувати свої сили проти Італії", – розповів Маліновський.