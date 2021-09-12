Малиновский провел тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты: фото

В матче третьего тура Серии А Аталанта дома уступила Фиорентине со счетом 1:2 в матче реализованных пенальти – все три гола были забиты с точки. Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия футболистов в этом поединке.

Лучший в матче

Украинский полузащитник бергамаско Руслан Малиновский вышел на поле на 50-й минуте, заменив Алексея Миранчука.

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Малиновский успел сделать 15 точных передач из 21 (71%), в том числе пять ключевых, создать два голевых момента, провести две успешных обводки из двух и заработать два фола.

На фоне удачного выступления Аталанты в игре против Фиорентины, полузащитник "бергамаско" Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды по оценкам WhoScored и SofaScore.

WhoScored оценил действия 28-летнего украинского футболиста в 7,4, а SofaScore – в 8,0.