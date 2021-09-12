Найкращий у матчі

Український півзахисник бергамаско Руслан Маліновський вийшов на поле на 50-й хвилині, замінивши Олексія Міранчука.

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Маліновський встиг зробити 15 точних передач з 21 (71%), в тому числі п'ять ключових, створити два гольові моменти, провести два успішні обведення з двох і заробити два фоли.

На тлі вдалого виступу Аталанти в грі проти Фіорентини, півзахисник "бергамаско" Руслан Маліновський став найкращим гравцем своєї команди за оцінками WhoScored і SofaScore.

WhoScored оцінив дії 28-річного українського футболіста в 7,4, а SofaScore – в 8,0.