Малиновский трогательно простился с Аталантой: щемящее видео
Источник:инстаграмм Руслана Малиновского
В карьере Руслана Малиновского настал французский период. Украинский полузащитник стал игроком Марселя.
9 января французский Марсель объявил о подписании футболиста сборной Украины Провансальцы взяли Малиновского в аренду до конца сезона с обязательным выкупом летом.
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Малиновский: От всего сердца спасибо всем
Ожидается, что Аталанта получит за Руслана 10 миллионов евро плюс еще 3 миллиона в виде бонусов. Клуб из Бергамо поблагодарил украинца за работу. Теперь настал черед попрощаться и самого футболиста.
Малиновский в своей соцсети выложил ролик, в котором показал весь свой путь в Аталанте – от презентации до голов в футболке бергамовцев. Руслан не менее щемяще подписал это видео. В тексте украинский футболист поблагодарил всех за поддержку и решил не прощаться.
Для меня настал момент покинуть Аталанту. Трудно выразить словами благодарность и гордость, которую я чувствую, когда думаю о 3,5 годах, которые я здесь провел. Спасибо клубу, партнерам по команде, тренерам. И прежде всего – фанатам. От всего сердца благодарю всех, кто был со мной все это время и сопровождал меня в этом путешествии. Не прощаюсь, говорю только, что мы останемся друзьями. Навсегда,
– написал Малиновский.
Видео моментов по игре Малиновского в Аталанте
Карьера Малиновского в Аталанте
- 16 июля 2019 года Малиновский стал игроком Аталанты, перейдя из бельгийского Генка.
- Руслан почти сразу завоевал место у основания, но со временем потерял доверие Джана Пьера Гасперини.
- В своем последнем сезоне в Бергамо провел 15 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.
- Всего в футболке Аталанты отыграл 143 поединка, в которых забил 30 мячей и отдал 28 голевых передач на партнеров по команде.
- У Малиновского был действующий контракт с итальянским клубом, но решил изменить вектор своей карьеры на другой чемпионат ради большего количества игровой практики. Фанатам Аталанты Руслан навсегда запомнится красивыми голами с дальних дистанций.