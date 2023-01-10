Малиновский трогательно простился с Аталантой: щемящее видео

В карьере Руслана Малиновского настал французский период. Украинский полузащитник стал игроком Марселя.

9 января французский Марсель объявил о подписании футболиста сборной Украины Провансальцы взяли Малиновского в аренду до конца сезона с обязательным выкупом летом.

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Малиновский: От всего сердца спасибо всем

Ожидается, что Аталанта получит за Руслана 10 миллионов евро плюс еще 3 миллиона в виде бонусов. Клуб из Бергамо поблагодарил украинца за работу. Теперь настал черед попрощаться и самого футболиста.

Малиновский в своей соцсети выложил ролик, в котором показал весь свой путь в Аталанте – от презентации до голов в футболке бергамовцев. Руслан не менее щемяще подписал это видео. В тексте украинский футболист поблагодарил всех за поддержку и решил не прощаться.

Для меня настал момент покинуть Аталанту. Трудно выразить словами благодарность и гордость, которую я чувствую, когда думаю о 3,5 годах, которые я здесь провел. Спасибо клубу, партнерам по команде, тренерам. И прежде всего – фанатам. От всего сердца благодарю всех, кто был со мной все это время и сопровождал меня в этом путешествии. Не прощаюсь, говорю только, что мы останемся друзьями. Навсегда,

– написал Малиновский.

Видео моментов по игре Малиновского в Аталанте

Карьера Малиновского в Аталанте