Очередное признание: Малиновский попал в сборную сезона Серии А по версии Inside

2 июня 2021 , 17:14
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Inside

Портал Inside включил украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского в сборную Серии А по итогам сезона 2020/21.

Малиновский с 12 результативными передачами стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша Серии А.

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Символическая сборная Серии А 2020/21 по версии Inside:

Мощный сезон Малиновского

  • В сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов по версии Серии А, статистические порталы дают 12).
  • Также его признали лучшим игроком Аталанты в марте и апреле, а еще украинец получил одну награду лучшему футболисту месяца в Серии А.
Автор: Юрій Семенюк