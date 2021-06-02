Малиновский с 12 результативными передачами стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша Серии А.

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Символическая сборная Серии А 2020/21 по версии Inside:

Мощный сезон Малиновского