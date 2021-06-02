Маліновський з 12 результативними передачами став найкращим асистентом минулого розіграшу Серії А.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Символічна збірна Серії А 2020/21 за версією Inside:

Потужний сезон Маліновського