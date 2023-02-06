Малиновский сделал обещание фанатам Марселя в преддверии битвы против ПСЖ

Марсель неожиданно уступил Ницце 1:3 перед родными болельщиками. Руслан Малиновский отличился дебютным голом в футболке "провансальцев".

29-летний атакующий футболист начал матч из запаса и появился на поле после перерыва. Малиновский вступил в игре вместо Карвалья Оливейры.

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Малиновский: Мы вернемся сильнее

Меньше 15 минут понадобилось Руслану, чтобы забить свой дебютный гол в футболке французского клуба в уже шести сыгранных поединках за новую команду. Украинец замкнул прострел в штрафную до которой не дотянулся Алексис Санчес.

Малиновский отквитал один гол для Марселя. Но этого было мало. В конце поединка хозяева пропустили в третий раз от Ниццы и были лишены шанса на ничью. В заключении – 1:3, домашнее поражение Марселя.

Марсель дома проиграл Ницце, а Малиновский заслужил не только похвалу фанатов "провансальцев", но и звание лучшего футболиста команды по версии WhoScored.

Поражение не помешало Марселю удержать второе место в турнирной таблице. Хотя Ланс, у которого тоже 46 очков, дышит в спину подопечным Игоря Тудора. До лидера ПСЖ отставание в 8 пунктов.

После матча Малиновский из-за своего аккаунта в твиттере обратился к болельщикам команды.

Спокойной ночи, Марсель. Мы вернемся сильнее. Вперед, команда,

– написал Руслан.

Уже 8 февраля Марсель ждет крайне сложный поединок 1/8 финала Кубка Франции против ПСЖ.