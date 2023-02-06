29-річний атакувальний футболіст розпочав матч із запасу та з'явився на полі по перерві. Маліновський вступив у грі замість Карвалью Олівейри.

До теми Після дебютного голу: Маліновський став найкращим футболістом Марселя у матчі проти Ніцци

Маліновський: Ми повернемось сильнішими

Менше 15 хвилин знадобилось Руслану, аби забити свій дебютним гол у футболці французького клубу у вже шести зіграних поєдинках за нову команду. Українець замкнув простріл у штрафний майданчик до якого не дотягнувся Алексіс Санчес.

Маліновський відквитав один гол для Марселя. Але цього було замало. Наприкінці поєдинку господарі пропустили втретє від Ніцци та були позбавлені шансу бодай на нічию. У підсумку – 1:3, домашня поразка Марселя.

Марсель вдома програв Ніцці, а Маліновський заслужив не лише на похвалу фанатів "провансальців", а й на звання найкращого футболіста команди за версією WhoScored.

Поразка не завадила Марселю втримати за собою друге місце у турнірній таблиці. Хоча Ланс, який має теж 46 очок, дихає у спину підопічним Ігоря Тудора. До лідера ПСЖ відставання у 8 пунктів.

Після матчу Маліновський через свій акаунт у твітері звернувся до уболівальників команди.

Добраніч, Марселю. Ми повернемося сильнішими. Вперед, командо,

– написав Руслан.

Зверніть увагу! Вже 8 лютого на Марсель чекає вкрай складний поєдинок 1/8 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ.