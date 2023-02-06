29-летний атакующий футболист начал матч из запаса и появился на поле после перерыва. Малиновский вступил в игре вместо Карвалья Оливейры.
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Малиновский: Мы вернемся сильнее
Меньше 15 минут понадобилось Руслану, чтобы забить свой дебютный гол в футболке французского клуба в уже шести сыгранных поединках за новую команду. Украинец замкнул прострел в штрафную до которой не дотянулся Алексис Санчес.
Малиновский отквитал один гол для Марселя. Но этого было мало. В конце поединка хозяева пропустили в третий раз от Ниццы и были лишены шанса на ничью. В заключении – 1:3, домашнее поражение Марселя.
Марсель дома проиграл Ницце, а Малиновский заслужил не только похвалу фанатов "провансальцев", но и звание лучшего футболиста команды по версии WhoScored.
Поражение не помешало Марселю удержать второе место в турнирной таблице. Хотя Ланс, у которого тоже 46 очков, дышит в спину подопечным Игоря Тудора. До лидера ПСЖ отставание в 8 пунктов.
После матча Малиновский из-за своего аккаунта в твиттере обратился к болельщикам команды.
Спокойной ночи, Марсель. Мы вернемся сильнее. Вперед, команда,
– написал Руслан.