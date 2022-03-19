Малиновский неожиданно пропустит матч Серии А: известная причина
19 марта 2022 , 21:30Читати новину українською
Источник:Pazzi Da Fanta
Украинский полузащитник Атланты Руслан Малиновский будет вынужден пропустить встречу Серии А с Болонью из-за гастроэнтерита.
Малиновский команде не помощник
У украинца проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого его заменили в матче с Байером (1:0) 17 марта.
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Тренеру Джан Пьеро Гасперини также придется обойтись без травмированного Рафаэля Толои и дисквалифицированного Давида Дзаппакости.
- Добавим, что поединок Болонья – Аталанта состоится в воскресенье, 20 марта, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
- В этом сезоне футболист забил 10 голов и отдал 4 голевых передачи в 33 матчах.