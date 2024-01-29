Малиновский может окончательно покинуть Марсель: ведутся переговоры о полноценном трансфере

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский с августа 2023 играет за Дженоа на правах аренды из Марселя. Его соглашение с провансальским клубом действует до 30 января 2026 года.

30-летний футболист после перехода к “грифонам” некоторое время адаптировался, но вскоре стал стабильным игроком основы. Он провел уже 21 поединок в сезоне-2023/2024 за Дженоа, в которых забил 2 гола и столько же отдал ассистов.

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Малиновский может стать частью соглашения

По информации итальянских СМИ, генуэзцы до конца зимнего трансферного окна хотят подписать форварда Марселя Витинью на которого есть и другие претенденты. Во время этих переговоров Дженоа собирается использовать ситуацию вокруг Руслана Малиновского, не входящего в будущие планы Марселя.

Руководство "грифонов" заинтересовано в активации опции выкупа контракта украинца, который стал важным игроком команды. Боссы Дженоа также считают, что это станет дополнительным козырем, чтобы провансальцы согласились на переход Витиньи именно у Дженоа, ведь от этого выиграют все стороны.

Отмечается, что переход португальского игрока оценивается в 20-25 миллионов евро, а за Малиновского французский клуб хочет получить 10 миллионов, которые прописаны в арендном соглашении.

. Свой следующий матч Дженоа сыграет 3 февраля на выезде против Эмполи, за который играет другой украинский полузащитник Виктор Коваленко. Стартовый свисток раздастся в 16:00. Сейчас "грифоны" занимают 11 место в турнирной таблице Серии А и имеют 7-матчевую беспроигрышную серию.