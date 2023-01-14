Малиновский помог Марселю одержать шестую победу в Лиге 1: видеообзор матча

Украинец впервые попал в основной состав своего нового клуба. Несмотря на отсутствие результативных действий, Руслан принял участие в победе над Лорьяном, которая помогла клубу закрепиться на третьей строчке.

Марсель – Лорьян 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффи, 29.

В чемпионате Франции проходят поединки 19 тура Лиги 1. В наиболее интересном для украинцев матче Марсель принимал конкурента за место в еврокубках Лорьян. 24 канал.

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Именно за Олимпик выступает единственный украинец в чемпионате Франции Руслан Малиновский, перешедший из Аталанты в начале недели. В игре против Лорьяна украинец впервые попал в стартовый состав.

Полузащитник вышел на позицию под нападающим Алексисом Санчесом и отыграл 66 минут. Результативными действиями Малиновский не отличился, но и игры не испортил, помог партнерам забить три гола.

По оценкам популярного портала Whoscored, Руслан получил 7,2 балла, что является средним показателем его команды в этом матче. Подопечные Тудора пропустили первыми в середине первого тайма, но успели сравнять перед перерывом благодаря Колашинацу.

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Переломный момент произошел в начале второго тайма. Сначала Санчес не промахнулся после передачи от Гижо, а чуть позже точку в игре поставил Верету, который не без помощи рикошета пробил Манноне.

Для Марселя это уже шестая победа в Лиге 1 подряд и позволяет Олимпику закрепиться на третьей строчке. До второго Ланса расстояние два балла. Следующую игру в чемпионате провансальцы проведут 28 января, когда примут прямого конкурента за место в ЛЧ Монако.

Видеообзор матча Марсель – Лорьян: