Малиновский – лучший игрок месяца в Аталанте

Руслан Малиновский продолжает феериты в составе итальянской Аталанты. Яркую игру украинского полузащитника высоко оценили в бергамовском клубе.

Признание от итальянцев

28-летний атакующий полузащитник проводит отличный период карьеры в Аталанте. Своей игрой Руслан Малиновский в последнем матче клуба в Лиге Европы принес победу Аталанте над Байером (3:2).

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Украинец отличился голом и двумя ассистами. Однако игру украинца высоко оценили в феврале. Малиновский получил признание и стал лучшим футболистом бергамовского клуба в феврале. Об этом пресс-служба Аталанты сообщила на своей странице в твиттере.

За этот месяц полузащитник сыграл семь поединков, в которых забил три мяча.

Всего в сезоне-2021/2022 Малиновский отыграл за итальянский клуб 31 матч, у которых отличился 10 голами и 4 результативными передачами.



Руслан Малиновский / Фото с твиттера Аталанты

Следующий матч Аталанта сыграет 13 марта против Дженоа.