Визнання від італійців

28-річний атакувальний півзахисник проводить чудовий період кар'єри в Аталанті. Своєю грою Руслан Маліновський в останньому матчі клубу у Лізі Європи приніс перемогу Аталанті над Баєром (3:2).

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Українець відзначився голом та двома асистами. Однак гру українця високо оцінили ще у лютому. Маліновський отримав визнання та став найкращим футболістом бергамівського клубу у лютому. Про це пресслужба Аталанти повідомила на своїй сторінці у твітері.

За цей місяць півзахисник зіграв сім поєдинків, у яких забив три м'ячі.

Загалом у сезоні-2021/2022 Маліновський відіграв за італійський клуб 31 матч, у яких відзначився 10 голами та 4 результативними передачами.



Руслан Маліновський / Фото з твітеру Аталанти

Зверніть увагу! Наступний матч Аталанта зіграє 13 березня проти Дженоа.