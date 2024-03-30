Горькое послевкусие выхода на Евро: двое игроков сборной Украины получили травмы в матчах топ-лиг

Двое ключевых футболистов сборной Украины отыграли лишь по 17 минут в матчах Серии А и Ла Лиги. Это привело к потере очков от Дженоа и Валенсии.

На этой неделе сборная Украины добыла путевку на чемпионат Европы-2024. Команда Сергея Реброва в плей-офф отбора одержала две победы по 2:1 – над Боснией и Герцеговиной и Исландией, пишет 24 канал.

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Две травмы украинцев за день

Одними из важных игроков Украины в этих играх были Роман Яремчук и Руслан Малиновский. Первый вообще вырвал для "сине-желтых" победу над боснийцами, записав на свой счет гол и ассист.

Впрочем, первые же матчи в своих клубах для наших игроков стали неудачными. Малиновский вышел на замену в матче против Фрозиноне в перерыве. Однако уже на 63 минуте тренер Дженоа снял Руслана с матча из-за травмы.

Таким образом, хавбек провел на поле лишь 17 минут, а генуэзцы не смогли переиграть соперника (1:1). Его судьбу, к сожалению, повторил и Яремчук, который вышел с первых минут за Валенсию против Мальорки.

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Форвард так же отыграл 17 минут и из-за повреждения уступил место на поле Диего Лопесу. "Летучие мыши" тоже не смогли выиграть свою дуэль в Ла Лиге (0:0).

Пока что степень тяжести травм Малиновского и Яремчука неизвестна. На данный момент Дженоа идет на 12-м месте в итальянской Серии А, тогда как Валенсия занимаю восьмую строчку в испанской Ла Лиге.