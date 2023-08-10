Малиновский близок к трансферу: куда перейдет звезда сборной Украины и на каких условиях

Руслан Малиновский уже в ближайшие дни может сменить клубную прописку. Игрок договорился о личном контракте и ждет решения клубов.

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский в ближайшее время вернется в Серию А. Он достиг принципиальной договоренности о контракте с итальянским Торино, об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

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Малиновский хочет вернуться в Серию А

По его информации, соглашение будет подписано до 2026 года, а Руслан за это время будет зарабатывать 2 миллиона евро в год. У Малиновского также выгодное предложение на руках от Бешикташа, но украинский футболист видит свое будущее именно в Италии.

Переговоры между Марселем и Торино продолжаются. Туринский клуб хочет арендовать экс-игрока Аталанты и включить в сделку опцию выкупа.

. Руслан Малиновский только в январе 2023 перебрался во Францию. Провансальский клуб заплатил за трансфер 10 миллионов евро. За это время он сыграл за Марсель 23 матча и забил 2 гола во всех турнирах.

Напомним, что до этого украинец уже играл в Италии. В составе Аталанты Руслан провел 3 с половиной года. Он сыграл 143 матча за команду из Бергамо, в которых забил 30 голов и отдал 28 ассистов.