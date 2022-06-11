Лучшего исполнения просто нет

Сначала зрители, собравшиеся на трибунах ЛСК в польском Лодзи, послушали гимн Армении. Украинский гимн исполняла маленькая девочка Амелия Анисович, пишет 24 канал.

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Юная киевлянка стала известна после того, как спела в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в бомбоубежище, где вместе с семьей скрывалась от ракет и обстрелов.

Амелия стала настоящей маленькой звездочкой, выступавшей на многих европейских сценах. Киевлянка участвовала в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.

Девочка вышла на футбольное поле в украинской вышитой одежде и с венчиком на волосах. Очень чувственное исполнение Амелии не оставило никого безразличным. Трогательности атмосфере добавили обнявшиеся футболисты и болельщики, которые на фоне мощно спели гимн.

В таких моментах ощущается несокрушимость украинского народа.

Амелия мыло исполнила гимн Украины: смотрите видео