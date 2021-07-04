Маленькие близняшки-фанатки сборной Украины тронули эмоциями во время матча с Англией: фото

Маленькие украиночки-близняшки, которые болели за сборную Украины по футболу во время матча с Англией 3 июля, поразили своими искренними эмоциями всю страну. Девочек уже назвали главными болельщицами в Риме.

Блогер с ником vasmykola рассказал, что близнецов зовут Маричка и Миланка Гусак. В течение нескольких дней в Риме они встречали и провожали украинскую сборную возле отеля.

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Во время матча Украина – Англия девочки болели на стадионе "Олимпико". Искренние эмоции близняшек очаровали украинцев.

Маричка и Миланка Гусак болеют за сборную / Скриншоты 24 канала

Близняшки встречают украинскую сборную: смотрите видео

Что известно о девочках

На странице в инстаграме Марины Гусак – мамы девочек – написано, что девочки уже учатся в школе.

Кроме того, они занимаются художественной гимнастикой и путешествуют.

Матч Украина – Англия: главное