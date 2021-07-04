Маленькие близняшки-фанатки сборной Украины тронули эмоциями во время матча с Англией: фото
4 июля 2021 , 12:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Маленькие украиночки-близняшки, которые болели за сборную Украины по футболу во время матча с Англией 3 июля, поразили своими искренними эмоциями всю страну. Девочек уже назвали главными болельщицами в Риме.
Блогер с ником vasmykola рассказал, что близнецов зовут Маричка и Миланка Гусак. В течение нескольких дней в Риме они встречали и провожали украинскую сборную возле отеля.
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Во время матча Украина – Англия девочки болели на стадионе "Олимпико". Искренние эмоции близняшек очаровали украинцев.
Маричка и Миланка Гусак болеют за сборную / Скриншоты 24 канала
Близняшки встречают украинскую сборную: смотрите видео
Что известно о девочках
- На странице в инстаграме Марины Гусак – мамы девочек – написано, что девочки уже учатся в школе.
- Кроме того, они занимаются художественной гимнастикой и путешествуют.
Матч Украина – Англия: главное
- Во время матча со сборной Англии украинская команда потерпела досадное поражение. Игра закончилась с 0:4 в пользу англичан.
- Украинскую сборную поддержал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что "боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше".
- Когда стало понятно, что Украина покидает Евро-2020 в Киеве прозвучало слово "дякуємо".