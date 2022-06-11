Маленькая киевлянка Амелия исполнила гимн Украины перед матчем против Армении: чувственное видео
Сборная Украины играет свой второй матч в Лиге наций против Армении. Перед стартовым свистком традиционно раздался гимн обеих сборных.
Лучшего исполнения просто нет
Сначала зрители, собравшиеся на трибунах ЛСК в польском Лодзи, послушали гимн Армении. Украинский гимн исполняла маленькая девочка Амелия Анисович, пишет 24 канал.
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Юная киевлянка стала известна после того, как спела в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в бомбоубежище, где вместе с семьей скрывалась от ракет и обстрелов.
Амелия стала настоящей маленькой звездочкой, выступавшей на многих европейских сценах. Киевлянка участвовала в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.
Девочка вышла на футбольное поле в украинской вышитой одежде и с венчиком на волосах. Очень чувственное исполнение Амелии не оставило никого безразличным. Трогательности атмосфере добавили обнявшиеся футболисты и болельщики, которые на фоне мощно спели гимн.
В таких моментах ощущается несокрушимость украинского народа.
Амелия мыло исполнила гимн Украины: смотрите видео
- Поединок против Армении стал вторым для украинцев в Лиге наций-2022/2023. В первом матче "сине-желтые" минимально обыграли Ирландию (0:1).
- Подопечные с тремя очками подошли к этой домашней игре в Польше, которая стала вынужденным домом для сборной из-за войны в Украине.
- У армян тоже есть три балла, которые получили в матче против ирландцев (1:0). А уже в следующем поединке проиграли Шотландии (2:0).
- Поединок против Армении будет последним для Андрея Пятова в сине-желтой футболке. Голкипер прощается с главной командой страны.