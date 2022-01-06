Мальчик выбежал на поле после матча Челси и получил подарок от голкипера: милое видео

Лондонский Челси в среду, 5-го января, обыграл Тоттенхэм в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги. После матча на поле выбежал юный фанат "синих" и получил подарок от голкипера Челси Кепы Аррисабалаги.

Кепа осчастливил юного фаната Челси

Маленький фанат появился на футбольном поле, когда раздался финальный свисток. Обычно таких нарушителей сразу выводят за пределы футбольного поля.

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Однако попытка мальчика увенчалась успехом. Испанский голкипер Челси Кепа встал на защиту фаната перед стюардами. Голкипер подарил малышу свои перчатки.

Впоследствии под присмотром стюардов фанату пришлось найти своих родных и покинуть футбольное поле.

Смотрите видео, как мальчик выбежал на поле и получил перчатки Кепы

Поединок между Челси и Тоттенхэмом закончился победой хозяев со счетом 2:0. "Шпоры" попытаются взять реванш в ответном матче, который состоится 12-го января.

Во втором полуфинале должны встретиться Ливерпуль и Арсенал. Однако игру команд перенесли из-за серьезной вспышки коронавируса среди футболистов.