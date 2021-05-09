Чудо-гол в Малайзии

На 84-й минуте счет во встрече был размочен. За хозяев отличился Квон Йон-Хен. Казалось, что матч завершится минимальной победой УиТМ, но гости думали иначе.

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В компенсированное арбитром к матчу время Куала-Лумпур заработал право на штрафной. Адан лучше всего сыграл на втором этаже и отправил мяч в сетку ворот хозяев. Все бы ничего, если бы не сделал он это рукой. Судья этого не увидел и засчитал взятие ворот.

Футболисту удалось повторить курьезный гол в стиле легенды футбола Диего Марадоны. Аргентинец, который неожиданно покинул этот мир 25 ноября, отмечался такой голом в матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. После этого такой эпизод прозвали "рукой Бога".

Матч завершился ничьей 1: 1.