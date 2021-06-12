Максимальная цель сборной Украины выиграть Евро-2020, – Цыганков

Сборная Украины уже в воскресенье, 13 июня, встретится с Нидерландами в первом матче Евро-2020. До сих пор украинцы никогда не выходили из группы, однако на этот раз наша сборная хочет переписать историю.

Понимаю, что сборная Украины не является фаворитом

Лидер Динамо Виктор Цыганков поделился ожиданиями от Евро-2020. Он заверил, что украинская сборная готова получать максимальный результат.

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"Конечно же, самые высокие (ожидания, – Спорт 24). Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь принять в них участие как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто принять участие", – сказал Виктор.

Виктор отметил, что при хорошей жеребьевке сборная Украины может дойти до финальных стадий.

Естественно, наша максимальная цель – выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим,

– сказал Цыганков.

Поединок Нидерланды – Украина состоится 13 июня и начнется в 22:00.

Кроме Нидерландов, в группе C вместе с Украиной также играют Северная Македония и Австрия.

Что касается личных целей, то Цыганков заявил, что для него важнее командная цель. Впрочем, он отметил, что благодаря Евро футболистам удается прогрессировать.

"Безусловно, Евро – это уровень, к которому нужно стремиться: играть против лучших команд, лучших футболистов и тренеров. Думаю, благодаря таким турнирам каждый футболист будет только расти.

Для меня важнее общекомандная цель, все же футбол – это коллективный вид спорта. Но когда команда достигает результата, то каждый ее футболист тоже растет", – резюмировал украинец.