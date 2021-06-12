Понимаю, что сборная Украины не является фаворитом

Лидер Динамо Виктор Цыганков поделился ожиданиями от Евро-2020. Он заверил, что украинская сборная готова получать максимальный результат.

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"Конечно же, самые высокие (ожидания, – Спорт 24). Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь принять в них участие как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто принять участие", – сказал Виктор.

Виктор отметил, что при хорошей жеребьевке сборная Украины может дойти до финальных стадий.

Естественно, наша максимальная цель – выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим,

– сказал Цыганков.

Поединок Нидерланды – Украина состоится 13 июня и начнется в 22:00.

Кроме Нидерландов, в группе C вместе с Украиной также играют Северная Македония и Австрия.

Что касается личных целей, то Цыганков заявил, что для него важнее командная цель. Впрочем, он отметил, что благодаря Евро футболистам удается прогрессировать.

"Безусловно, Евро – это уровень, к которому нужно стремиться: играть против лучших команд, лучших футболистов и тренеров. Думаю, благодаря таким турнирам каждый футболист будет только расти.

Для меня важнее общекомандная цель, все же футбол – это коллективный вид спорта. Но когда команда достигает результата, то каждый ее футболист тоже растет", – резюмировал украинец.