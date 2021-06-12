Розумію, що збірна України не є фаворитом

Лідер Динамо Віктор Циганков поділився очікуваннями від Євро-2020. Він запевнив, що українська збірна готова здобувати максимальний результат.

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"Звичайно ж, найвищі (очікування, – Спорт 24). Коли в дитинстві дивишся такі турніри, то лише мрієш взяти у них участь як футболіст. Ну і виграти теж. Я розумію, що збірна України в будь-якому випадку не є фаворитом, але ми їдемо на Євро не для того, щоб просто взяти участь", – сказав Віктор.

Віктор зазначив, що при хорошому жеребкуванні збірна України може дійти до фінальних стадій.

Природно, наша максимальна мета – виграти турнір. Наскільки у нас це вийде, будемо дивитися від гри до гри. Звичайно ж, для України в першу чергу важливо вийти з групи. Якщо вийде, то при хорошому жеребі ми цілком можемо домогтися чогось більшого. Принаймні, я і вся команда в це віримо,

– сказав Циганков.

Поєдинок Нідерланди – Україна відбудеться 13 червня і розпочнеться о 22:00.

Крім Нідерландів, у групі C разом з Україною також грають Північна Македонія та Австрія.

Щодо особистих цілей, то Циганков заявив, що для нього важливішою є команда мета. Втім, він зазначив, що завдяки Євро футболістам вдається прогресувати.

"Безумовно, Євро – це рівень, до якого потрібно прагнути: грати проти найкращих команд, найкращих футболістів і тренерів. Думаю, завдяки таким турнірам кожен футболіст буде тільки рости.

Для мене важливіше загальнокомандна мета, все ж футбол – це колективний вид спорту. Але коли команда досягає результату, то кожен її футболіст теж зростає", – резюмував українець.