Атлетико Паранаэнсе победил со счетом 3:2. Украинский голкипер Максим Воронов также успел отличиться забить мячом.
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Фантастический гол Максима Воронова
Голкипер хотел помочь команде атаковать противника, но так сильно ударил по мячу, что он долетел до ворот соперника и попал в них.
Гол Максима Воронова через все поле: смотрите видео
Максим Воронов является воспитанником харьковского Металлиста. В Атлетико Паранаэнсе перешел в мае 2023 года.