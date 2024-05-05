Атлетико Паранаэнсе победил со счетом 3:2. Украинский голкипер Максим Воронов также успел отличиться забить мячом.

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Фантастический гол Максима Воронова

Голкипер хотел помочь команде атаковать противника, но так сильно ударил по мячу, что он долетел до ворот соперника и попал в них.

Гол Максима Воронова через все поле: смотрите видео

Максим Воронов является воспитанником харьковского Металлиста. В Атлетико Паранаэнсе перешел в мае 2023 года.