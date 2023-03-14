Команда третьего дивизиона Шотландии Фолкерк внезапно вышел в полуфинал кубка страны. Праздник для фанатов клуба помог устроить и украинский полузащитник Максим Кучерявый, выступающий за клуб на правах аренды, пишет 24 канал.

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Чудо на последних минутах

Фолкерк на своем 6-тысячном стадионе в рамках четвертьфинала Кубка Шотландии принимал также не маститого соперника Эйр (2:1), выступающего в третьем по силе чемпионате страны. Хозяева по итогам первого тайма пошли на перерыв в роли лузеров, поскольку уступали со счетом 0:1, однако следующая половина матча перевернула все с ног на голову.

Сначала украинский полузащитник сработал пенальти для своей команды, которое Фолкерк удачно реализовал. Последние две уклоны матча превратились в настоящую драму. Эйр также получил возможность пробить 11-метровый удар, однако опытный игрок гостей попал в крестовину, что и подарило надежду Фолкерку. Буквально за несколько атак игрок хозяев отважился на дальний удар и удача повернулась к нему лицом.

Команда Максима Кучерявого сенсационно завоевала право на полуфинал Кубка Шотландии, где они снова встретятся с представителем второго дивизиона страны Инвернессом. А вот другая пара гораздо мастичнее этой, поскольку в параллельном матче сойдутся шотландские гранды – Селтик и Рейнджерс.

Видеообзор матча Фолкерк – Эйр:

Карьера Максима Кучерявого