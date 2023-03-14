Команда третього дивізіону Шотландії Фолкерк неочікувано вийшов у півфінал кубка країни. Святе для фанатів клуба допоміг влаштувати і український півзахисник Максим Кучерявий, який виступає за клуб на правах оренди, пише 24 канал.

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Фолкерк на своєму 6-тисячному стадіоні в рамках чвертьфіналу Кубка Шотландії приймав також не маститого суперника Ейр (2:1), який виступає у третьому за силою чемпіонаті країни. Господарі за підсумками першого тайму пішли на перерві у ролі лузерів, оскільки поступалися з рахунком 0:1, проте наступна половина матчу перевернула усе з ніг на голову.

Спочатку український півзахисник ззаробив пенальті для своєї команди, яке Фолкерк вдало реалізував. Останні дві вхилини матчу перетворились у справжню драму. Ейр також отримав нагоду пробити 11-метровий удар, проте досвідчений гравець гостів влучив у хрестовину, що і подарувало надію Фолкерку. Буквально за декілька атак гравець господарів наважився на дальній удар і фортуна повернулась до нього обличчям.

Команда Максима Кучерявого сенсаційно виборола право на півфінал Кубка Шотландії, де вони знову зустрінуться з представником другого дивізіону країни Інвернесом. А от інша пара набагато маститіша за цю, оскільки в паралельному матчі зійдуться шотландські гранди – Селтік та Рейнджерс.

Відеоогляд матчу Фолкерк – Ейр:

Кар'єра Максима Кучерявого