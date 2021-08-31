Украинец Крипак с мировым рекордом выиграл "золото" Паралимпиады

Украинский пловец Максим Крипак выиграл 4 медаль на летней Паралимпиаде в Токио. Нашему спортсмену не было равных в заплыве баттерфляем.

Крипак установил мировой рекорд

26-летний украинец был лучшим в квалификационном заплыве и подтвердил это в финале. Максим победил в заплыве на 100 метров в классе S10.

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Главным конкурентом Крипака был итальянец Стефано Раймонди. На протяжении более половины дистанции Стефано и Максим шли ровно. Однако финальный рывок позволил Крипаку взять "золото".

Украинец выдал настолько мощное завершение, что побил предыдущий мировой рекорд. Результат украинца – 54.15 секунды, а предыдущий рекорд – 54:71. Он принадлежал украинцу Денису Дуброву.

Результаты заплыва 100 метров баттерфляем

1. Максим Крипак (Украина) – 54.15

2. Стефано Раймонди (Италия) – 55.04

3. Кол Пирс (Австралия) – 57.66

Для Крипака это уже 4 медаль в Токио. Украинец получил 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. Максим завоевал для Украины уже 14 золотую награду в Токио!