Украинец Крипак с мировым рекордом выиграл "золото" Паралимпиады
Источник:24 канал
Украинский пловец Максим Крипак выиграл 4 медаль на летней Паралимпиаде в Токио. Нашему спортсмену не было равных в заплыве баттерфляем.
Крипак установил мировой рекорд
26-летний украинец был лучшим в квалификационном заплыве и подтвердил это в финале. Максим победил в заплыве на 100 метров в классе S10.
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Главным конкурентом Крипака был итальянец Стефано Раймонди. На протяжении более половины дистанции Стефано и Максим шли ровно. Однако финальный рывок позволил Крипаку взять "золото".
Украинец выдал настолько мощное завершение, что побил предыдущий мировой рекорд. Результат украинца – 54.15 секунды, а предыдущий рекорд – 54:71. Он принадлежал украинцу Денису Дуброву.
Результаты заплыва 100 метров баттерфляем
- 1. Максим Крипак (Украина) – 54.15
- 2. Стефано Раймонди (Италия) – 55.04
- 3. Кол Пирс (Австралия) – 57.66