9 месяцев его тело пролежало на "Азовстали": в Кременчуге попрощали с чемпионом мира

В Полтавской области провели в последний путь Максима Кагала. Чемпион мира по кикбоксингу погиб 25 марта 2022 года во время обороны Мариуполя.

Тело Максима Кагала после гибели долгое время находилось на территории "Азовстали", где украинские военные держали оборону. Возвратить его домой удалось только в результате обмена. Его идентифицировали по экспертизе ДНК.

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5 января в Киеве официально простились с Максимом Кагалом. Сначала на базе, а затем на Байковом кладбище. После этого тело воина кремировали. 16 января его похоронили в родном Кременчуге.

Гроб с телом Максима Кагала / фото Спортивный комитет Украины

Автоколонной гроб с телом защитника провели через весь город к Свиштовскому кладбищу, где похоронили на Аллее Славы.

Чемпион мира и Герой Украины: что следует помнить о Максиме Кагале

Максим Кагал родился 5 июля 1991 года в Кременчуге, сообзили в Нацгвардии.

С детства увлекался спортом – обожал футбол, был болельщиком местного клуба Кремень.

Также играл за регбийный клуб Бастион, в составе которого в 2014 году стал серебряным призером открытого чемпионата Кременчуга по регби-7 (разновидности регби-футбола).

Однако главной его страстью были единоборства – стал профессионально заниматься кикбоксингом и тайским боксом муай-тай, еще учась в школе.

Получив много наград на разных соревнованиях и титул чемпиона Украины, вошел в состав национальной сборной по кикбоксингу. В 2014 году уехал на чемпионат мира по версии ISKA (Международная ассоциация спортивного карате), состоявшемся в испанском городе Коста-Брава.

Максим Кагал выступал на чемпионате в весовой категории до 60 килограммов в лоу-кик (круговой удар) и К-1 (японский кикбоксинг). В первой главе он одержал победу и титул чемпиона мира, во второй – бронзовую награду.

Вместо продолжения спортивной карьеры, Максим Кагал вступил в армию, попав в ряды Национальной гвардии Украины. Призван на службу 1 октября 2015 года. Тогда же участвовал в ожесточенных боях за село Широкино.

При этом продолжал и дальше заниматься спортом, когда это разрешала служба. Увлекся бегом на длинные дистанции, охотно участвовал в марафонских забегах.

Был старшим лейтенантом, командиром взвода огневой поддержки 1 роты оперативного назначения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 Национальной Гвардии Украины.

С утра 24 февраля 2022 года командир взвода с позывным "Пистоном" старший лейтенант Кагал, как и все защитники Мариуполя, постоянно находился в боях, под вражеским огнем.

В частности, 5 марта Максим возглавил сводное подразделение, получившее задание сдержать продвижение противника. Несмотря на почти часовой артиллерийский обстрел с суши и моря и 5-кратное преимущество врага в живой силе, не говоря уже о технике, подразделение старшего лейтенанта Кагала наголову разбило вражескую батальонную тактическую группу и заставило российских оккупантов позорно бежать. При этом было "демилитаризовано" по меньшей мере 2 танка, 4 бронетранспортера, 2 самоходных артиллерийских установки и около роты пехоты.

Впоследствии старший лейтенант Кагал вызвался возглавить группу защитников, умелыми действиями которой был уничтожен командный пункт, который оккупанты обустроили в одной из мариупольских пятиэтажек. Одного из оккупантов удалось взять в плен. В бою двое воинов были тяжело ранены и они не могли передвигаться, однако Максим быстро оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

25 марта при попытке штурма украинских позиций в окрестностях Мариуполя противник в очередной раз был разбит и отброшен на предыдущие рубежи. Враги понесли немало потерь убитыми и ранеными. Однако сам Максим Кагал получил многочисленные ранения, от которых погиб.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом Президента Украины № 201/2022 от 2 апреля 2022 года старшему лейтенанту Кагалу Максиму Владимировичу присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

В честь воина частично переименовали улицу Первомайскую в Кременчуге.