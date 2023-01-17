Тело Максима Кагала после гибели долгое время находилось на территории "Азовстали", где украинские военные держали оборону. Возвратить его домой удалось только в результате обмена. Его идентифицировали по экспертизе ДНК.

Подробнее о Герое 30 лет прожил как 90: история Максима Кагала – погибшего в боях за Мариуполь чемпиона мира

5 января в Киеве официально простились с Максимом Кагалом. Сначала на базе, а затем на Байковом кладбище. После этого тело воина кремировали. 16 января его похоронили в родном Кременчуге.

Гроб с телом Максима Кагала / фото Спортивный комитет Украины

Автоколонной гроб с телом защитника провели через весь город к Свиштовскому кладбищу, где похоронили на Аллее Славы.

Чемпион мира и Герой Украины: что следует помнить о Максиме Кагале

Максим Кагал родился 5 июля 1991 года в Кременчуге, сообзили в Нацгвардии.

С детства увлекался спортом – обожал футбол, был болельщиком местного клуба Кремень.

Также играл за регбийный клуб Бастион, в составе которого в 2014 году стал серебряным призером открытого чемпионата Кременчуга по регби-7 (разновидности регби-футбола).

Однако главной его страстью были единоборства – стал профессионально заниматься кикбоксингом и тайским боксом муай-тай, еще учась в школе.

Получив много наград на разных соревнованиях и титул чемпиона Украины, вошел в состав национальной сборной по кикбоксингу. В 2014 году уехал на чемпионат мира по версии ISKA (Международная ассоциация спортивного карате), состоявшемся в испанском городе Коста-Брава.

Максим Кагал выступал на чемпионате в весовой категории до 60 килограммов в лоу-кик (круговой удар) и К-1 (японский кикбоксинг). В первой главе он одержал победу и титул чемпиона мира, во второй – бронзовую награду.

Вместо продолжения спортивной карьеры, Максим Кагал вступил в армию, попав в ряды Национальной гвардии Украины. Призван на службу 1 октября 2015 года. Тогда же участвовал в ожесточенных боях за село Широкино.

При этом продолжал и дальше заниматься спортом, когда это разрешала служба. Увлекся бегом на длинные дистанции, охотно участвовал в марафонских забегах.

Был старшим лейтенантом, командиром взвода огневой поддержки 1 роты оперативного назначения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной Гвардии Украины.

С утра 24 февраля 2022 года командир взвода с позывным "Пистоном" старший лейтенант Кагал, как и все "азовцы", постоянно находился в боях, под вражеским огнем.

В частности, 5 марта Максим возглавил сводное подразделение, получившее задание сдержать продвижение противника. Несмотря на почти часовой артиллерийский обстрел с суши и моря и 5-кратное преимущество врага в живой силе, не говоря уже о технике, подразделение старшего лейтенанта Кагала наголову разбило вражескую батальонную тактическую группу и заставило российских оккупантов позорно бежать. При этом было "демилитаризовано" по меньшей мере 2 танка, 4 бронетранспортера, 2 самоходных артиллерийских установки и около роты пехоты.

Впоследствии старший лейтенант Кагал вызвался возглавить группу "азовцев", умелыми действиями которой был уничтожен командный пункт, который оккупанты обустроили в одной из мариупольских пятиэтажек. Одного из оккупантов удалось взять в плен. В бою двое "азовцев" были тяжело ранены и они не могли передвигаться, однако Максим быстро оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

25 марта при попытке штурма украинских позиций в окрестностях Мариуполя противник в очередной раз был разбит и отброшен на предыдущие рубежи. Враги понесли немало потерь убитыми и ранеными. Однако сам Максим Кагал получил многочисленные ранения, от которых погиб.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом Президента Украины № 201/2022 от 2 апреля 2022 года старшему лейтенанту Кагалу Максиму Владимировичу присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

В честь воина частично переименовали улицу Первомайскую в Кременчуге.