Игрок "молодежки", со скандалом покинувший Зорю, забил дебютный гол в Польше: видео
Один из главных талантов Украины Максим Хлань забил первый гол в чемпионате Польши. Украинский легионер в начале сезона стал игроком Лехии из Гданска.
В прошлом сезоне "бело-зеленые" потеряли прописку в элитном дивизионе. Так что перед командой стоит задача вернуться в Экстраклясу. В этом Лехии должны помочь украинские легионеры, в том числе экс-хавбек Зари Максим Хлань, пишет 24 Канал.
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В матче 13-го тура 1 Лиги команда из Гданьска принимала Сталь Жешув. В стартовом составе "бело-зеленых" вышли все три украинца: голкипер Богдан Сарнавский, опорный хав Иван Желизко и вингер Максим Хлань. Именно 20-летний уроженец Житомира стал одним из героев поединка.
На 36-й минуте матча Максим замкнул пас партнера по команде и забил свой дебютный гол в чемпионате Польши.
Видео гола Хланя
Во втором тайме Сталь сумела отквитать один гол. Однако за 4 минуты до финального свистка Нойгэбауэр забил победный гол.
В турнирной таблице 1 Лиги Лехия находится на 9-й строчке и имеет 19 очков. От зоны плей-офф "бело-зеленых" удаляет 3 балла. Однако у Лехии есть еще игра в запасе. Добавим, что капитаном Лехии является хорошо известный болельщикам Кривбасса босниец Рифет Капич.
Как выступает Хлань в Польше
- В этом сезоне Максим Хлань сыграл за свой новый клуб 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Летом 20-летний вингер со скандалом покинул Зорю, с которой он не хотел подписывать новый 5-летний контракт.
- В активе Максима есть 5 матчей за украинскую "молодежку". Однако последний раз Хлань вызывался еще в марте 2023 года накануне Евро.