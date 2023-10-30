Игрок "молодежки", со скандалом покинувший Зорю, забил дебютный гол в Польше: видео

Один из главных талантов Украины Максим Хлань забил первый гол в чемпионате Польши. Украинский легионер в начале сезона стал игроком Лехии из Гданска.

В прошлом сезоне "бело-зеленые" потеряли прописку в элитном дивизионе. Так что перед командой стоит задача вернуться в Экстраклясу. В этом Лехии должны помочь украинские легионеры, в том числе экс-хавбек Зари Максим Хлань, пишет 24 Канал.

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В матче 13-го тура 1 Лиги команда из Гданьска принимала Сталь Жешув. В стартовом составе "бело-зеленых" вышли все три украинца: голкипер Богдан Сарнавский, опорный хав Иван Желизко и вингер Максим Хлань. Именно 20-летний уроженец Житомира стал одним из героев поединка.

На 36-й минуте матча Максим замкнул пас партнера по команде и забил свой дебютный гол в чемпионате Польши.

Видео гола Хланя

Во втором тайме Сталь сумела отквитать один гол. Однако за 4 минуты до финального свистка Нойгэбауэр забил победный гол.

В турнирной таблице 1 Лиги Лехия находится на 9-й строчке и имеет 19 очков. От зоны плей-офф "бело-зеленых" удаляет 3 балла. Однако у Лехии есть еще игра в запасе. Добавим, что капитаном Лехии является хорошо известный болельщикам Кривбасса босниец Рифет Капич.

Как выступает Хлань в Польше