Украинец, который со скандалом покинул клуб УПЛ, зажег в Европе: эффектное видео гола и ассиста

В понедельник, 4 марта, Лехия принимала Ресовию в рамках 22-го тура польской Первой лиги сезона-2023/2024. Хозяева без помех одолели соперника.

Уже на 5-й минуте встречи хозяева размочили нули на табло. Максим Хлань, который вышел в стартовом составе Лехии, открыл счет в матче 1:0, передает 24 Канал.

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Отличился по системе "гол плюс пас"

Еще до перерыва хозяева трижды огорчили голкипера Ресовии. Счет в первом тайме уже был доведен до неприличных 4:0 в пользу Лехии. Именно такой счет продержался на табло до финального свистка.

Хлань отличился по системе "гол плюс пас". 21-летний левый вингер отметился своим 5-м голом и 4-м ассистом в 15-ти сыгранных матчах за польский клуб в текущем сезоне.

Видео результативных действий Хланя за Лехию

Напомним, что Хлань выступает за Лехию с сентября 2023-го года, когда со скандалом покинул луганскую Зарю. У Максима есть контракт с польским клубом до конца июня 2025-го года.