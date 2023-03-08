Юный пьедестал уважения: украинцы получили "серебро" на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Украинским спортсменам удалось покрасоваться на пьедестале почета на соревнованиях по пулевой стрельбе. Юный дуэт занял вторую позицию.

Максим Гимон и Вилена Бевз – серебряные призеры чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Копилка сборной Украины пополнилась медалью в первый же день континентальных соревнований.

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Настреляли на награду

Максиму Гимону и Вилене Бевз удалось завоевать "серебро" для Украины на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, стартовавшем в столице Эстонии - Таллинне. Вторую позицию на пьедестале почета в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди смешанных команд заняли именно украинские юниоры. В финале Максим и Вилена уступили представителям Италии Алессандри Файт и Маттео Мастровалерио с общим счетом 12:16.

сборная Украины расположилась на 4 месте в медальном зачете чемпионата Европы, имея в активе одну серебряную награду.

Напомним, что украинские стрелки бойкотировали Кубок президента Международной федерации спортивной стрельбы ISSF из-за влияния российского олигарха Владимира Лисина, возглавляющего международную федерацию.