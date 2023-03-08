Максим Гімон та Вілена Бевз – срібні призери чемпіонату Європи з кульової стрільби. Скарбничка збірної України поповнилась медаллю у перший ж день континентальних змагань.

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Настріляли на нагороду

Максиму Гімону та Вілені Бевз вдалось вибороти "срібло" для України на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що стартував у столиці Естонії – Таллінні. Другу позицію на п'єдесталі пошани у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед змішаних команд зайняли саме українські юніори. У фіналі Максим та Вілена поступилися представникам Італії Алессандрі Файт та Маттео Мастровалеріо зі загальним рахунком 12:16.

До речі, збірна України розташувалася на 4-му місці у медальному заліку чемпіонату Європи, маючи в активі одну срібну нагороду.

Нагадаємо, що українські стрілки бойкотували Кубок президента Міжнародної федерації спортивної стрільби ISSF через вплив російського олігарха Володимира Лісіна, який очолює міжнародну федерацію.