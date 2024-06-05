Громкий трансфер в УПЛ: Динамо подписало 21-летнего таланта Черноморца

Максим Брагару стал игроком киевского Динамо. Контракт с новичком подписан по схеме 4+1.

Киевское Динамо подписало соглашение с 21-летним полузащитником Максимом Брагару, который ранее выступал за одесский Черноморец. Игрок перешел в столичную команду в статусе свободного агента.

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Брагару стал игроком Динамо

Максим Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 года вошел в структуру одесского Черноморца, где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной.

Контракт с новичком "бело-синих" подписан по схеме 4+1, это означает, что соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на 1 год.

17 августа 2019 года Брагару дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК Авангард (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против Pyxу забил свой первый гол в составе Черноморца.

В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за Черноморец 29 матчей и забил 1 мяч. Максим может сыграть на нескольких позициях на поле. В сезоне, что закончился, он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру отыграл как правый вингер.