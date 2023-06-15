Новый мировой рекорд: три секунды хватило, чтобы собрать кубик Рубика – невероятное видео

Американский спортсмен сумел вписать свое имя в историю. Спидкубер справился с задачей с невероятной скоростью.

Макс Парк установил новый мировой рекорд. Американец смог сложить кубик Рубика немного больше, чем за три секунды.

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Ловкость рук и ничего больше

Макс Парк смог подняться на первую строчку мирового пьедестала почета на соревнованиях в Лонг-Бич (Калифорния). 21-летний спортсмен стал лучшим в индивидуальном сборнике стандартного кубика Рубика (3x3x3). Американскому спидкуберу удалось справиться с головоломкой за 3,13 секунды. Данный результат стал самым быстрым в истории. До этого мировой рекорд принадлежал китайцу Юшен Ду – 3,47 секунды, что тоже невероятно, однако Парк смог переплюнуть своего оппонента, результат которого держался на вершине почти 5 лет.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года американский спидкубер стал мировым рекордсменом по среднему времени пяти сборников кубика 3x3x3 (4.86 сек). Макс Парк выиграл более 400 турниров по спидкубингу и даже был показан в документальном фильме от "Netflix" под названием "Спидкуберы" в 2020 году. К тому же Парк установил несколько мировых рекордов по скоростному разрешению кубиков 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 и 7x7x7, а также соревнований одной рукой 3x3x3.

Видео установки мирового рекорда: