Йозеф Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд. Спортсмен из Чехии сумел переплюнуть бывший мировой рекорд.
Достойно внимания Поднял планку очень высоко: почти 80-летний футболист установил мировой рекорд Гиннеса
Продемонстрировал, что не существует никаких рамок
Йозеф Салек смог вписать свое имя в Книгу мировых рекордов Гиннеса. Житель Чехии продемонстрировал всей планете выносливость, концентрацию, дисциплину и физическую подготовку. Салек простоял в планке 9 часов 38 минут и 47 секунд, что позволило ему превзойти предыдущий не менее феноменальный рекорд, принадлежавший Дэниелу Скали. Австралийский спортсмен сумел простоять в планке в течение 9 часов 30 минут и 1 секунду.
Йозеф первые несколько часов дались относительно легко, однако через семь 60-минут на его лице начало появляться большое напряжение. Впоследствии чех признался, что между 7 и 8 в планке у него начались головокружения и сильные боли, но благодаря поддержке окружающих он смог преодолеть критическое состояние. После установления рекорда Йозеф издал мотивационную спич.
Видео установки рекорда: