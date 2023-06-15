Макс Парк встановив новий світовий рекорд. Американець зміг скласти кубик Рубіка трішки більше, аніж за три секунди.

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Спритність рук і нічого більше

Макс Парк зміг піднятися на першу сходинку світового п'єдесталу пошани на змаганнях у Лонг-Біч (Каліфорнія). 21-річний спорстмен став найкращим в індивідуальній збірці стандартного кубика Рубіка (3x3x3). Американському спідкуберу вдалося впоратися з головоломкою за 3, 13 секунди. Даний результат став найшвидшим у історії. До цього світовий рекорд належав китайцю Юшен Ду – 3,47 секунди, що також неймовірно, проте Парк зміг переплюнути свого опонента, результат якого тримався на вершині майже 5 років.

Варто відзначити, що у вересні 2022-го року американський спідкубер також став світовим рекордсменом за середнім часом п'яти збірок кубика 3x3x3 (4.86 сек). Макс Парк виграв понад 400 турнірів зі спідкубінгу і навіть був показаний у документальному фільмі від "Netflix" під назвою "Спідкубери" у 2020-му році. До того ж Парк встановив кілька світових рекордів зі швидкісного розв’язування кубиків 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 та 7x7x7, а також змагань однією рукою 3x3x3.

Відео встановлення світового рекорду: