Английский защитник Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины по футболу. ФИФА не дала ему право сменить футбольное гражданство.

Игрок английского Вулверхэмптона Макс Килман имеет английское гражданство. Он родился в Англии и даже выступал за футзальную сборную страны. Но со временем он начал прогрессировать и в большом футболе, и сейчас выступает за Вулверхэмптон в АПЛ.

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Однако его мать из Украины и имеет украинское гражданство. И футболист заявил, что не против выступать за сборную Украины.

Но на пути стали его матчи за футзальну сборную Англии он сыграл восемь официальных игр за сборную Англии по футзалу. Поэтому Украинская ассоциация футбола направила письмо в ФИФА с просьбой разъяснить ситуацию.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, УАФ получила отказ от ФИФА относительно права Макса Килмана выступать за сборную Украины. Именно из-за официальных матчей за английскую футзальную сборную.

"У него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в футбольную сборную Англии – футзальную, по пляжному футболу или большому футболу. Футзал, пляжный футбол и большой футбол – это одна семья. И если ты сыграл за одну взрослую сборную по пляжному футболу, то ты уже не имеешь права играть за другие сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта", – заявил Игорь Цыганык.