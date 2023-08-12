Англичанин украинского происхождения, за которым охотится Ребров, стал капитаном клуба АПЛ

Защитник Макс Килман стал новым капитаном Вулверхэмптона. "Волки" оценили лидерские качества футболиста, который может вскоре надеть сине-желтую футболку.

Официальный сайт Вулверхэмптона сообщил, что в новом сезоне капитаном "волков" будет Макс Килман. В этом статусе англичанин с украинскими корнями заменил хавбека Рубена Невеша, который в новом сезоне будет играть за саудовский Аль-Хиляль.

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Новый капитан "волков"

Макс пользуется заслуженным авторитетом в команде. В прошлом сезоне Килман был вице-капитаном "волков", а на некоторые матчи выводил команду с капитанской повязкой. Уроженец Лондона с присущей ему скромностью прокомментировал свой новый статус.

Когда Рубен ушел, я не чувствовал, что должен утверждать свой авторитет и говорить, что хочу этого. Меня выбрали, и, конечно, для меня это большая честь. Вне поля это приносит больше ответственности, но на поле я всегда приложу все усилия и буду демонстрировать свои лидерские качества,

– сказал Килман.

Напомним, что Макса Килмана имеет украинское происхождение. Его мама родилась в Киеве, а папа – в Одессе.

Килман защищает цвета Вулверхэмптона с 2018 года. В составе "волков" он сыграл 107 матчей и забил 1 гол.

Уверенная игра защитника привлекла внимание топ-клубов. Летом серьезный интерес к Килману проявлял итальянский Наполи. Однако Вулверхэмптон сумел сохранить лидера в своем составе.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров надеется заиграть за "сине-желтых" Килмана. Помехой этому являются 25 матчей, которые Макс сыграл за футзальную сборную Англии.

Свой первый матч в статусе капитана Вулверхэмптона Макс Килман сыграет 14 августа. В стартовом туре "волки" будут играть на выезде против Манчестер Юнайтед.