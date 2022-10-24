Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля за победами в течение сезона Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на гран-при США. Эта победа стала для него 13-й в сезоне 2022 года. Тем самым он повторил достижения Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

На гран-при США Ферстаппен выходил уже в статусе двукратного чемпиона Формулы-1. Так что в этом сезоне ему оставалось лишь бороться за рекорд Шумахера и Феттеля за победами, а также Кубок конструкторов для команды.

При этом гонка состоялась после того, как стало известно о смерти владельца команды и основателя бренда Red Bull Дитриха Матешица.

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Несмотря на то, что Ферстаппен стартовал только с третьей позиции, именно он одержал победу. Карлос Сайнс из Ferrari, стартовавший с поула, сошел уже на первом круге.

Победа на гран-при США стала для Ферстаппена 13-й, которую он одержал за один сезон. Теперь он сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером и Себастьяном Феттелем. "Красный барон" установил этот рекорд в 2004 году, а Феттелю удалось это повторить в 2013 году.

Однако у Ферстаппена есть возможность еще превзойти достижение обоих немецких пилотов. Ведь до окончания сезона остаются еще три гран-при – Мексики (28-30 октября), Бразилии (11-13 ноября) и Абу-Даби (18-20 ноября).

Золотой дубль

Победа Ферстаппен принесла Red Bull и победу в Кубке конструкторов. Это пятая победа для "быков".

Команда оформила "золотой дубль" в пятый раз в истории. До этого четыре сезона подряд Red Bull выигрывал в сезонах 2010-2013.