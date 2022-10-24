На гран-прі США Ферстаппен виходив вже у статусі дворазового чемпіона Формули-1. Тож в цьому сезоні йому залишалося лише боротися за рекорд Шумахера та Феттеля за перемогами, а також за Кубок конструкторів для команди.

При цьому гонка відбулася після того, як стало відомо про смерть власника команди та засновника бренду Red Bull Дітріха Матешиця.

Детальніше Помер власник команди Формули-1 та творець енергетика Red Bull Дітріх Матешиць

Попри те, що Ферстаппен стартував лише з третьої позиції, саме він здобув перемогу. Карлос Сайнс з Ferrari, який стартував з поулу, зійшов вже на першому колі.

Перемога на гран-прі США стала для Ферстаппена 13-ю, яку він здобув за один сезон. Тепер він зрівнявся за цим показником з Міхаелем Шумахером та Себастьяном Феттелем. "Червоний барон" встановив цей рекорд у 2004 році, а Феттелю вдалося це повторити у 2013 році.

Однак Ферстаппен має можливість ще перевершити досягнення обох німецьких пілотів. Адже до закінчення сезону залишаються ще три гран-прі – Мексики (28-30 жовтня), Бразилії (11-13 листопада) та Абу-Дабі (18-20 листопада).

Золотий дубль

Перемога Ферстаппена принесла Red Bull і перемогу в Кубку конструкторів. Це п'ята перемога для "биків"

Команда оформила "золотий дубль" вп'яте в історії. До цього чотири сезони поспіль Red Bull вигравав в сезонах 2010-2013.